La seconda stagione della serie rivelazione dovrebbe seguire un'altra trama romantica tratta dalla serie di romanzi di Elle Kennedy. Successo travolgente per Off Campus, la serie Prime Video che racconta l'amore tra una studentessa di musica e un campione di hockey del college. Lo show, distribuito in streaming il 13 maggio, è diventato la terza serie più vista di sempre su Prime Video. Lo show, rinnovato per una seconda stagione già a febbraio, ben prima del suo arrivo sul piccolo schermo, tornerà probabilmente nel 2027 con una nuova trama sentimentale, ma uno dei personaggi più amati dai fan non ci sarà. Le novità nel cast della seconda stagione di Off Campus Come rivela la nostra recensione della prima stagione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Non tornerà": Off Campus 2 perderà una delle sue star più amate

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