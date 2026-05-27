Gli Stati Uniti hanno annunciato agli alleati della Nato che ridurranno la presenza militare in Europa, ritirando truppe, caccia e sottomarini. La decisione riporta il dispositivo militare statunitense a livelli pre-invasione russa dell’Ucraina, mantenendo però lo scudo nucleare. La riduzione coinvolge principalmente forze terrestri e aeree, mentre il sistema di deterrenza nucleare resta attivo. La comunicazione ufficiale non specifica tempi o dettagli sulla piena attuazione del ritiro.

Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della Nato che intendono ridurre il proprio contributo alla difesa europea nell’ambito del Patto atlantico, riportando il dispositivo militare schierato in Europa a quello precedente all’invasione russa dell’Ucraina del febbraio 2022. La decisione, secondo quanto riportato dalla rivista tedesca Der Spiegel, è stata comunicata da Alexander Velez-Green, consigliere senior e inviato del segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, ai delegati degli altri 31 Paesi membri durante una riunione riservata tenutasi venerdì scorso a Bruxelles tra i responsabili politici della difesa dell’Alleanza. Cosa cambia ora La scelta di Washington non rappresenta una sorpresa ma l’entità della riduzione del contributo militare statunitense in Europa potrebbe lasciare il segno. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Nato: gli Usa ritireranno truppe, caccia e sottomarini dall’Europa. Ma resta lo scudo nucleare

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