Nasce la prima Carta Etica sull’Invecchiamento in Salute | il decalogo per il benessere nella terza età

È stata presentata la prima Carta Etica sull’Invecchiamento in Salute, un documento che propone un decalogo per il benessere nella terza età. La Carta si concentra su come vivere in modo dignitoso e rispettoso, valorizzando l’esperienza e il contributo degli anziani. Il testo si basa su principi di tutela della salute, autonomia e rispetto dei diritti. Non include raccomandazioni specifiche, ma si focalizza su valori etici e morali legati alla cura e alla qualità della vita degli anziani.

Non soltanto vivere più a lungo, ma custodire l’umanità del tempo vissuto. È da questo principio che nasce la prima Carta Etica sull’Invecchiamento in Salute e la Longevità presentata al termine della seconda edizione del Vatican Longevity Summit, appuntamento internazionale promosso dall’Istituto Internazionale di Neurobioetica, in collaborazione con Brain Circle Italia e con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita. Come nasce il documento. La Carta Etica nasce dalle riflessioni dei protagonisti internazionali del Summit — Premi Nobel, neuroscienziati, clinici, bioeticisti e ricercatori provenienti da alcuni dei più importanti... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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