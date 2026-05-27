Il futuro della panchina del Napoli resta incerto. Dopo che si era parlato di un possibile ritorno di Italiano, la situazione è cambiata con il ritorno di Allegri. La società non ha ancora preso una decisione definitiva, mantenendo aperte diverse opzioni. La scelta del nuovo allenatore dipende ancora da vari fattori, e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Il futuro della panchina del Napoli resta ancora apertissimo. Dopo l’addio di Antonio Conte, il club di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare per scegliere il nuovo allenatore e, in questo momento, la corsa è un vero testa a testa tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Quando tutto sembrava portare verso Italiano come possibile scelta per la panchina partenopea, nelle ultime ore gli equilibri sarebbero nuovamente cambiati. La preferenza del club, infatti, parrebbe essersi spostata verso Allegri. I contatti positivi avuti con gli agenti del tecnico del Bologna avevano rilanciato con forza la sua candidatura, al punto da far pensare a un possibile sorpasso decisivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, quando Italiano sembrava vicino ecco il ritorno di Allegri

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