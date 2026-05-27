A meno di un mese dal ritorno del Gran Premio d’Italia Motocross FIM MXGP, il circuito internazionale Miravalle di Montevarchi sta subendo importanti lavori di ristrutturazione. La pista viene modificata per prepararsi all’evento, con interventi che coinvolgono le aree di gara e le infrastrutture. La trasformazione riguarda anche le zone di accesso e le strutture di servizio, in vista della competizione prevista per la fine di giugno.

Arezzo, 27 maggio 2026 – A poco meno di un mese dal ritorno del Gran Premio d’Italia Motocross FIM MXGP, il circuito internazionale Miravalle di Montevarchi sta per presentarsi in piena trasformazione. Il tracciato toscano, storico riferimento del motocross mondiale, sta vivendo una profonda fase di rinnovamento tecnico e strutturale in vista dell’appuntamento del 20 e 21 giugno, quando i migliori piloti del panorama iridato si sfideranno sulla rinnovata pista valdarnese. Il tracciato continua a prendere forma attraverso una serie di affinamenti che stanno progressivamente definendo il volto conclusivo del circuito. Rispetto alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi accelera verso il GP d’Italia

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