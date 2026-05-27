L’avvocato di El Koudri ha dichiarato che non ci sono prove di terrorismo nel caso e che sarà necessario accertare un eventuale disagio psichico dell’uomo. Il 16 maggio 2026, nel centro di Modena, il 31enne ha investito diversi passanti con una Citroën C3, causando feriti anche gravi. Le indagini si concentrano sulla natura dell’evento e sulle condizioni psicologiche dell’autore, senza al momento ritenere coinvolgimento di moventi terroristici.

Il 16 maggio 2026, nel centro di Modena, Salim El Koudri, 31 anni, alla guida di una Citroën C3, ha investito diversi passanti, provocando feriti anche molto gravi. L’uomo è accusato di strage e lesioni aggravate e si trova in custodia cautelare in carcere dopo la convalida del fermo. Al momento, però, il quadro resta aperto: non risultano contestate le aggravanti di terrorismo, odio religioso o razziale e premeditazione, mentre le indagini sono ancora in corso. Il punto più recente riguarda la richiesta della Procura di disporre una perizia psichiatrica urgente, per accertare le condizioni dell’indagato anche alla luce dei precedenti contatti con il Centro di salute mentale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Modena, parla l’avvocato di El Koudri: “Il terrorismo non risulta, il disagio psichico va accertato”

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Modena, difensore El Koudri: Non è terrorismo. Ripete solo: Andavo più forte che potevo

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