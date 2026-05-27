Locauto ha lanciato il servizio Locauto One+, rivolto a clienti privati e titolari di partita IVA. Il servizio è pensato per offrire maggiore flessibilità e semplicità nelle operazioni di noleggio auto. La proposta si rivolge a chi cerca soluzioni più immediate e adattabili alle esigenze quotidiane. La società ha sottolineato come questa offerta sia stata sviluppata per rispondere alle richieste di un mercato in evoluzione.

“Locauto One+ è costruito per intercettare un bisogno della clientela privata e partita iva che necessita sempre più di flessibilità e semplicità. Ai clienti viene data la possibilità di uscire dal contratto ogni 12 mesi avendo chiari i costi fin dall’inizio”. Così Pasquale Scognamiglio, Head of Long Term Rental Division di Locauto Group durante l’incontro con la stampa che ha visto l’azienda anticipare l’intenzione di riprendere gli investimenti nel settore del noleggio a lungo termine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mobilità: Scognamiglio (Locauto), privati e partite iva hanno bisogno di flessibilità

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