Al Galà di Pastorello, il direttore sportivo dell’Inter ha incontrato il suo collega del Liverpool per discutere del trasferimento di un centrocampista. Sul tavolo anche la possibilità di un intervento sul portiere. La trattativa è in fase iniziale e si lavora sui dettagli. Non ci sono ancora accordi definitivi né tempistiche precise. La ricerca di rinforzi prosegue, con attenzione anche alle uscite e alle alternative sul mercato.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, al Galà di Pastorello, Ausilio incrocia il ds del Liverpool per il centrocampista. Novità anche su Palestra e i portieri. Non solo una semplice festa, ma anche un primo meeting tra operatori di mercato per imbastire le strategie in vista della prossima stagione. Questa, secondo Gianluca Di Marzio, è stata la finalità ulteriore del Galà di Montecarlo per i 30 anni della P&P Sport Management di Federico Pastorello. Tra i numerosi invitati c’era il direttore sportivo del Liverpool, Richard Hughes. Quel Liverpool è al centro di varie situazioni di mercato, come quella che riguarda il centrocampista Curtis Jones, inseguito da tempo dall’Inter che ieri aveva come suo rappresentante alla festa il direttore sportivo Piero Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, primo contatto per Jones a Montecarlo: si lavora anche per la porta. Le ultime

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