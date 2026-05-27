Mediterraneo un nuovo modo di pensare il Paese Ecco il Forum Diplosec

Da formiche.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tunnel di 140 chilometri sotto il Canale di Sicilia, a circa 400 metri di profondità, potrebbe collegare l’Europa all’Africa, permettendo il passaggio di merci, persone, energia e dati. Questa proposta fa parte del Forum Diplosec, che promuove un nuovo modo di pensare il Paese e il Mediterraneo. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenterebbe un progetto ambizioso per migliorare i collegamenti tra i due continenti.

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Immaginiamo un tunnel. Centoquaranta chilometri sotto il Canale di Sicilia, fino a quattrocento metri di profondità, a collegare l’Europa all’Africa: merci, persone, energia, dati. Sembra fantapolitica. Spagna e Marocco, però, ci stanno già lavorando sotto lo stretto di Gibilterra. La domanda che conta non è se un’opera del genere sia realizzabile oggi. La domanda da porsi è se l’Italia sia capace di pensare a venti, trenta, cinquant’anni, o se sappia ragionare soltanto sulla prossima emergenza. Perché è questo il punto. Da decenni l’Italia legge il Mediterraneo con l’orizzonte sbagliato. Lo tratta come una sequenza di crisi da contenere, sbarchi, prezzi del gas, instabilità libica, quando è la sua principale scommessa di lungo periodo. 🔗 Leggi su Formiche.net

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