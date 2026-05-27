mediterraneo un nuovo modo di pensare il paese ecco il forum diplosec

Immaginiamo un tunnel. Centoquaranta chilometri sotto il Canale di Sicilia, fino a quattrocento metri di profondità, a collegare l’Europa all’Africa: merci, persone, energia, dati. Sembra fantapolitica. Spagna e Marocco, però, ci stanno già lavorando sotto lo stretto di Gibilterra. La domanda che conta non è se un’opera del genere sia realizzabile oggi. La domanda da porsi è se l’Italia sia capace di pensare a venti, trenta, cinquant’anni, o se sappia ragionare soltanto sulla prossima emergenza. Perché è questo il punto. Da decenni l’Italia legge il Mediterraneo con l’orizzonte sbagliato. Lo tratta come una sequenza di crisi da contenere, sbarchi, prezzi del gas, instabilità libica, quando è la sua principale scommessa di lungo periodo. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Venti del Mediterraneo Il vento non dimentica lamore

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