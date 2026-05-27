McDonald' s apre a Tivoli | 45 posti di lavoro selezioni aperte fino al 7 giugno

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

McDonald's sta per aprire un nuovo ristorante a Tivoli e ha avviato le selezioni per 45 posizioni di lavoro. Le candidature possono essere inviate online e resteranno aperte fino al 7 giugno 2026. I colloqui si svolgeranno nella prima metà di giugno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

McDonald's sta per aprire un nuovo ristorante a Tivoli e cerca 45 persone da assumere. Le selezioni sono già aperte online e si concluderanno entro il 7 giugno 2026, con i colloqui previsti nella prima metà dello stesso mese.Come funziona la selezioneChi è interessato può candidarsi sul sito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fingetevi un Commesso del McDonald's e Andate a Lavorare al Burger King [Detto Fatto Ep.104]-theShow

Video Fingetevi un Commesso del McDonald's e Andate a Lavorare al Burger King [Detto Fatto Ep.104]-theShow

Notizie e thread social correlati

Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Vibonati: svolti colloqui per i 45 posti di lavoroMartedì 5 maggio si è tenuto a Vibonati il McDonald’s Job Tour, un evento itinerante dedicato alla selezione del personale.

Enaip Arona, selezioni corso Oss: iscrizioni aperte fino al 23 marzoEnaip Arona ha riaperto le iscrizioni per le prove di selezione del corso di Operatore socio-sanitario.

Temi più discussi: McDonald’s apre a Borgosesia: taglio del nastro con musica e intrattenimento; A Lucera apre un nuovo McDonald’s, dentro anche i servizi McDrive e il McCafé; Lucera, apre il nuovo McDonald’s: inaugurazione sabato 23 maggio in via Porta Foggia; Un McDonald’s per San Miniato: Avviati i primi passi dell’iter.

mcdonald s apre aTelese Terme, McDonald’s apre in via Lagni: a fine settembre il nuovo ristorante, attesi circa 50 posti di lavoroTelese Terme, 22 Maggio - Importanti sviluppi per Telese Terme, dove prende forma un nuovo investimento destinato a incidere sul tessuto economico e ... sciscianonotizie.it

McDonald’s apre a Castellana, grande notizia. L’entusiasmo del sindaco sommerso dalle criticheIl messaggio di Domi Ciliberti sui social è stato giudicato eccessivo perché l’apertura del colosso potrà danneggiare i ristoratori locali. Non manca comunque chi approva il progetto perché porterà nu ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web