McDonald' s apre a Tivoli | 45 posti di lavoro selezioni aperte fino al 7 giugno

McDonald's sta per aprire un nuovo ristorante a Tivoli e ha avviato le selezioni per 45 posizioni di lavoro. Le candidature possono essere inviate online e resteranno aperte fino al 7 giugno 2026. I colloqui si svolgeranno nella prima metà di giugno.

McDonald's sta per aprire un nuovo ristorante a Tivoli e cerca 45 persone da assumere. Le selezioni sono già aperte online e si concluderanno entro il 7 giugno 2026, con i colloqui previsti nella prima metà dello stesso mese.Come funziona la selezioneChi è interessato può candidarsi sul sito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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