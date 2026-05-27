Marius Marin ai saluti | Pisa per me sarà sempre casa
Marius Marin ha annunciato il suo addio al Pisa, affermando che la città resterà sempre casa sua. Ha dichiarato che porterà Pisa ovunque, in Europa e nel mondo. Marin ha espresso il suo legame con la città, i tifosi e la società in cui è cresciuto e si è affermato come calciatore. Ha anche sottolineato il suo ruolo di padre di famiglia. Le sue parole sono state condivise pubblicamente come saluto alla comunità calcistica locale.
“Porterò Pisa ovunque andrò. In Europa, nel mondo: Pisa resterà per sempre casa mia”. Sono le parole che Marius Marin ha scelto per salutare la città, i tifosi e la società nella quale è cresciuto, si è affermato come calciatore ed è diventato anche padre di famiglia.“Arrivai otto anni con la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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