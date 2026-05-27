Marius Marin ai saluti | Pisa per me sarà sempre casa

Notizia in breve

Marius Marin ha annunciato il suo addio al Pisa, affermando che la città resterà sempre casa sua. Ha dichiarato che porterà Pisa ovunque, in Europa e nel mondo. Marin ha espresso il suo legame con la città, i tifosi e la società in cui è cresciuto e si è affermato come calciatore. Ha anche sottolineato il suo ruolo di padre di famiglia. Le sue parole sono state condivise pubblicamente come saluto alla comunità calcistica locale.