Durante il Manufacturing Forum 2026, un rappresentante di un gruppo industriale ha affermato che il miglioramento nella produzione di piccole dimensioni dipende dalla creazione di un ambiente di lavoro di qualità. Ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione dei dirigenti, affinché possano gestire meglio le relazioni con i dipendenti e favorire il benessere delle persone sul posto di lavoro.

“Il vero salto di qualità nella manifattura delle piccole dimensioni, soprattutto, è dato dal fatto di costruire un ambiente di qualità e controllare la forza lavoro a partire dall'ambiente lavorativo e dalla formazione dei manager, affinché possano relazionarsi al meglio con le proprie persone. Questo significa fare del welfare che parta dall'interno dell'azienda, con dei momenti di discussione, di formazione con degli psicologi del lavoro, di condivisione, sia collettivi che individuali, e percorsi di formazione sulla gestione dei conflitti. Il tutto affinché il singolo possa trovare un nuovo equilibrio e si possa creare, insieme, una sana organizzazione che ha dei risvolti inevitabili sulla marginalità, sulla produzione e sul profitto dell'azienda”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Manufacturing Forum 2026: Cavallo (Cabbia Group), vero salto qualità nasce da benessere persone

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