Durante il Manufacturing Forum 2026, un rappresentante di Everllence ha sottolineato l'importanza della consapevolezza tra i manager. Ha affermato che una leadership consapevole aiuta a superare paure e pregiudizi legati al cambiamento, consentendo di gestire meglio le trasformazioni in atto. Secondo lui, i manager devono essere in grado di riconoscere cosa sta cambiando e agire di conseguenza, sia per favorire aspetti positivi sia per contenere quelli negativi.

“La awareness, secondo me, è sempre più importante. Quindi manager che abbiano la consapevolezza di ciò che sta cambiando, sia per seguire e cercare di ottimizzare il cambiamento positivo, sia per arginare il cambiamento negativo. Inoltre, non è detto che gli strumenti di una volta non siano più ottimali. E’ necessario avere consapevolezza anche di questi ultimi. Le persone continuano ad essere il focus, ma ragionerei su altre P: paura, pigrizia e pregiudizio. Non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale e dei nuovi cambiamenti; non dobbiamo approcciare i cambiamenti con pigrizia e dobbiamo uscire da una logica di pregiudizio, ma essere inclusivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manufacturing Forum 2026: Biasotti (Everllence), ‘per leadership consapevole superare paura e pregiudizi nel cambiamento’

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Manufacturing Forum 2026: Biasotti (Everllence), per leadership consapevole superare paura e

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