Durante il Manufacturing Forum 2026, un rappresentante di Rheinmetall Italia ha parlato della produzione italiana, definendola il centro del Made in Italy. Ha spiegato che la manifattura contribuisce a far crescere il Pil, promuove innovazione e valorizza le filiere locali. Ha anche sottolineato che la produzione industriale rappresenta una leva importante per la competitività del sistema economico nazionale, con un impatto positivo sui salari.

“La manifattura italiana rappresenta il cuore pulsante del Made in Italy ed è la leva competitiva per il Sistema Paese per i prossimi anni, perché genera incremento del Pil, innovazione, valorizzazione della filiera territoriale e incremento di salari. Però, c'è un grosso cambiamento in atto: siamo arrivati a un momento di spartiacque in cui molte aziende hanno investito in un modello di fabbrica automatizzata, ma per il futuro bisogna pensare alla fabbrica intelligente, quindi all'introduzione dell'intelligenza artificiale. Chi non lo fa rischia di rimanere non solo fermo, ma addirittura di fare un passo indietro, perché oggi viviamo in un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manufacturing Forum 2026: Alberti (Rheinmetall Italia), ‘fabbrica intelligente e AI futuro competitivo Made in Italy’

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Manufacturing Forum 2026: Alberti (Rheinmetall Italia), fabbrica intelligente e AI futuro

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