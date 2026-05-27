Il nuovo commissario tecnico della nazionale ucraina di calcio è il primo straniero a ricoprire questa carica. La nomina è stata annunciata ieri e segue un periodo di trattative. Maldera, che ha un background nel calcio internazionale, ha dichiarato di aver usato un’app per i missili e di giocare a calcio per distrarsi. La sua nomina è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale della federazione locale.

Andrea Maldera scrive una pagina storica: è il primo commissario tecnico straniero a sedersi sulla panchina della Nazionale ucraina di calcio. Milanese doc e figlio d’arte (la sua famiglia ha segnato un’epoca nel calcio italiano), Maldera arriva a questo traguardo dopo una lunga e preziosa gavetta. Dagli anni passati nello staff del Milan con Leonardo, Allegri e Inzaghi, fino alle recenti e brillanti esperienze al fianco di Roberto De Zerbi sulle panchine di Brighton e Marsiglia. Ora, il grande salto come primo allenatore, in un contesto che va ben oltre il rettangolo verde. Dallo scantinato di un hotel di Leopoli adibito a rifugio antiaereo, Maldera racconta questa sua nuova, incredibile avventura sportiva e umana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maldera: “Ho un’app per i missili, il calcio serve a non pensare”

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