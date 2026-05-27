magnifica humanitas

Un uomo di 27 anni è stato trovato morto in un appartamento a Udine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte. Non sono stati trovati segni di violenza o violazioni evidenti. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia. Gli inquirenti stanno ascoltando eventuali testimoni.

Lo so di essere condannato alla ricerca di una maniera per poter fermare o almeno rallentare la fuga veloce del mio tempo. Vorrei avere più tempo per poterti amare e invece ahimè questo non mi è possibile, ci vorrebbe un’altra vita! Sono cambiate alcune cose nella mia vita. La peggiore è quella di vivere ormai da nove mesi circa nella situazione di vedere con un occhio solo, l’altro è chiuso, a causa di un farmaco. Però in questo tempo lungo e noioso, un tempo ammuffito .. mi sono reso conto di essermi innamorato della mia solitudine e del dover vivere in disparte il mio tempo, non ho niente, non posso fare niente al di fuori del camminare per non morire dentro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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