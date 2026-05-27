La Guardia Civil ha effettuato un raid presso la sede del PSOE a Madrid, avviando un’indagine. Sono in corso verifiche sui soggetti collegati a Leire Díez e sui flussi finanziari della SEPI che coinvolgono i vertici del partito. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui risultati delle verifiche. La procura ha confermato l’apertura di un fascicolo senza ulteriori commenti.

? Punti chiave Chi sono i soggetti legati a Leire Díez coinvolti nell'inchiesta?. Come sono collegati i flussi della SEPI ai vertici del PSOE?. Quali documenti informatici sta cercando la UCO nella sede di Ferraz?. Perché l'operazione potrebbe costringere Pedro Sánchez alle elezioni anticipate?.? In Breve Indagini su Leire Díez e presunti contatti con soggetti contro magistrati e forze dell'ordine.. Verifiche su contratti pubblici e flussi economici per decine di milioni di euro.. Controllo su SEPI per possibili circuiti di finanziamento irregolare tra pubblico e privato.. Alberto Núñez Feijóo chiede elezioni anticipate citando corruzione strutturale nel governo Sánchez. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, raid della Guardia Civil alla sede del PSOE: indagini in corso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La UCO accede a la sede del PSOE en Ferraz por una investigación de la Audiencia Nacional

Notizie e thread social correlati

Spagna: Guardia Civil nella sede del Psoe. Mentre Sanchez è dal Papa. Ex premier Zapatero accusato di traffico influenze e riciclaggioAgenti della Guardia Civil sono entrati questa mattina nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo a Madrid.

Madrid, agenti della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista: l'ipotesi di un finanziamento illecitoAlle prime ore del mattino del 27 maggio, agenti della Guardia Civil sono entrati nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, situata in via...

Temi più discussi: Rubio: 'Un accordo con l'Iran ancora possibile, nonostante i raid Usa'; Spagna, Guardia Civil perquisisce sede Partito socialista a Madrid; Ferrari Luce, svelata a Roma la prima elettrica del Cavallino: prestazioni superbe, massimo comfort; Michele Express si sposta dal food truck all’area food del Maximall di Pontecagnano.

Madrid, perquisizione nella sede PSOE: Guardia Civil indaga sul caso Sepi? LiberoReporter su Google News Segui tutte le notizie senza perderne una SEGUI ORA ? Agenti della Guardia Civil hanno effettuato una perquisizione nella sede federale del Partito socialista spagnolo ... liberoreporter.it

Spagna: Guardia Civil nella sede del Psoe. Mentre Sanchez è dal Papa. Ex premier Zapatero accusato di traffico influenze e riciclaggioAgenti della Guardia Civil spagnola si sono presentati all'alba di oggi, 27 maggio 2026, nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), in via Ferraz a Madrid, secondo quanto anticipato d ... firenzepost.it