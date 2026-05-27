Durante lo spoglio alle urne, sono state riscontrate alcune anomalie ai seggi che hanno provocato confusione. Tuttavia, non si è ritenuto necessario procedere a un riconteggio delle schede. Le discrepanze emerse non hanno modificato i risultati finali, che hanno visto un cambio di tendenza rispetto alle previsioni statistiche iniziali. Il Partito Democratico ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative, influenzato dalle anomalie riscontrate durante lo scrutinio.

? Punti chiave Quali anomalie hanno causato il caos durante lo spoglio ai seggi?. Come ha fatto il PD a ribaltare le previsioni statistiche iniziali?. Perché i presidenti di seggio alle prime armi hanno complicato lo scrutinio?. Come cambierà la strategia elettorale nelle frazioni di Sigona, Orioli e Ripa?.? In Breve Contigiani ottiene 191 preferenze posizionandosi come prima donna eletta dopo Francesca D'Alessandro.. Il PD registra una crescita rispetto ai dati elettorali del 2020.. Strategia per il ballottaggio focalizzata sulle frazioni di Sigona, Orioli e Ripa.. Difficoltà tecniche causate dai numerosi presidenti di seggio alla prima esperienza operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, Contigiani: anomalie ai seggi ma il riconteggio non serve

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