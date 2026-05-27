Lukaku-Napoli futuro aperto | Sono contento di essere qui

Romelu Lukaku ha dichiarato di essere felice di essere a Napoli, lasciando aperta la possibilità di proseguire con questa squadra. L’attaccante belga ha espresso soddisfazione per il suo attuale ambiente, senza commentare dettagli sul contratto o eventuali sviluppi futuri. La sua presenza nel club è confermata, ma non ci sono annunci ufficiali riguardo a una permanenza a lungo termine.

Romelu Lukaku guarda al futuro con una certezza: a Napoli sta bene. Il centravanti belga, che ha ancora un anno di contratto con il club azzurro, ha ribadito il proprio legame con la società e con Antonio Conte. Lo ha fatto a margine dell’evento per i 30 anni della P&P Sports Management, agenzia che cura i suoi interessi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante ha tracciato innanzitutto il bilancio della stagione. Il Napoli puntava a tornare tra le prime quattro. Alla fine è arrivato un secondo posto, alle spalle di un’Inter ritenuta superiore nel corso del campionato. Lukaku ha poi rivolto un pensiero anche alla Roma, qualificata in Champions League, sottolineando le difficoltà incontrate da Milan e Juventus. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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LUKAKU NAPOLI È FINITA COMUNICATO NAPOLI DURISSIMO CONTRO DI LUI

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