LIVE Giro d' Italia | parte la 17ª tappa | 202 km da Cassano d' Adda a Andalo

Da gazzetta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 17ª tappa del Giro d'Italia è partita da Cassano d'Adda e si concluderà ad Andalo, con una distanza di 202 chilometri. Jonas Vingegaard, in maglia rosa, guida la classifica generale con un vantaggio di 4 minuti e 3 secondi su Felix Gall e di 4 minuti e 27 secondi su Thymen Arensman. Jai Hindley si trova al quarto posto con un distacco di 5 minuti, mentre Afonso Eulalio è quinto a 5 minuti e 40 secondi.

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Inizia il trasferimento verso il km zero. Temperature molto alte anche oggi, ma potrebbe piovere durante la tappa.  Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 62h10’26”Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +4’03”Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +4’27”Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +5’00”Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) +5’40”Derek Gee-West (Lidl-Trek) +7’09”Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7’14”Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +7’57”Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +9’20”Egan Bernal (Netcompany INEOS) +9’44” Partenza neutralizzata: 12.10Partenza dal km 0: 12.20Red Bull km*: 16.39-17.07Arrivo: 17.01-17.32 Tre i GPM di giornata: al km 62. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Giro d'Italia: parte la 17ª tappa: 202 km da Cassano d'Adda a Andalo
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