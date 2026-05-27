LIVE Giro d' Italia | parte la 17ª tappa | 202 km da Cassano d' Adda a Andalo

Notizia in breve

La 17ª tappa del Giro d'Italia è partita da Cassano d'Adda e si concluderà ad Andalo, con una distanza di 202 chilometri. Jonas Vingegaard, in maglia rosa, guida la classifica generale con un vantaggio di 4 minuti e 3 secondi su Felix Gall e di 4 minuti e 27 secondi su Thymen Arensman. Jai Hindley si trova al quarto posto con un distacco di 5 minuti, mentre Afonso Eulalio è quinto a 5 minuti e 40 secondi.