LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Cavagna comanda con 2? di margine sugli inseguitori

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ciclista Cavagna guida la tappa con un vantaggio di circa due minuti sugli inseguitori. Mancano 85 km all’arrivo e la classifica generale del Giro d’Italia 2026 è aggiornata alle 14.59.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.59 Mancano 85 km all’arrivo. 14.56 La corsa sta transitando nel comune di Anfo, in provincia di Brescia. 14.53 Ci sono otto italiani nel gruppo inseguitori: Damiano Caruso, Manuele Tarozzi, Giulio Ciccone, Simone Gualdi, Lorenzo Milesi, Gianmarco Garofoli, Mattia Bais e Alessandro Tonelli. 14.50 Media oraria calata rispetto alla prima ora di gara (45,8 kmh quella attuale). 14.47 Il gruppo paga 5’33” di ritardo dalla testa della corsa. 14.44 Sale a 2’02” il vantaggio di Cavagna. 14.41 Mancano 100 km al traguardo. 14.38 Il classe ’95 di Clermont-Ferrand non ha mai vinto al Giro d’Italia, per lui solo un successo di tappa nei Grandi Giri, con la vittoria nella tappa Avila-Toledo della Vuelta 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it

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