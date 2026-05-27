Gli studenti che hanno aggredito i professori sono stati sospesi per trenta giorni. Il provveditore agli studi di Parma ha confermato questa decisione, ricordando che la scuola esercita anche funzioni sanzionatorie.

Il provveditore agli studi di Parma, Andrea Grossi, lo aveva già previsto nei giorni scorsi ricordando che "la scuola educa anche quando sanziona". Ed è puntualmente arrivata la sospensione decisa dal Consiglio di istituto per i tre studenti dell'Its Leonardo da Vinci colpevoli di aver aggredito due professori fuori di scuola. All'origine dell'aggressione il rimprovero di uno dei due professori all'indirizzo dei ragazzi che stavano lanciando delle bottiglie nel giardino di fronte alla scuola. L'episodio, immortalato da un video poi divenuto virale sui social (nella foto), ha fatto molto rumore e tante sono state le reazioni da parte del mondo politico e sindacale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Linea dura contro gli aggressori dei prof: sospesi per trenta giorni

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