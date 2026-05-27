Le autorità hanno segnalato un aumento dell’indottrinamento jihadista tra i minorenni detenuti nelle carceri, superiore a quello riscontrato in moschea. Le forze dell’ordine hanno individuato gruppi di giovani coinvolti in attività di propaganda e discussioni radicali, spesso attraverso social media e messaggi criptati. Le indagini sono in corso per verificare l’estensione del fenomeno e le modalità di diffusione dell’ideologia. Nessuna informazione è stata comunicata sui nomi dei soggetti coinvolti.

Nei penitenziari per ragazzi il 70% dei detenuti è musulmano. Il ministero della Giustizia: a rischio radicalizzazione 194 carcerati adulti. L'esperta: "Il terrorismo sta diventando vendetta sociale" L'indottrinameto jihadista è (molto) più forte nelle carceri che in moschea. Soprattutto negli istituti per i minori: gli adolescenti di seconda generazione (i maranza) - arrestati per rapina, violenza, spaccio - odiano tutto ciò che è Occidente, sono sperduti, isolati, in cerca di riscatto e quindi facilmente plasmabili. E poi sono tanti: solo nel carcere minorile Beccaria di Milano, 7 detenuti su 10 sono musulmani. Una sproporzione tale rispetto agli italiani da rappresentare un'autentica bomba sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lezioni di jihadismo e odio per l'Occidente: allerta indottrinamento nelle carceri minorili

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Lo dico sempre anch'io. Anzi, un presupposto del jihadismo è sicuramente la malattia mentale. Chi vuoi che si metta a dire e fare certi spropositi lucidamente? Secoli di incesti producono questo. x.com