L’ex Oriental Park si illumina | debutta lo spettacolo multimediale sul lungomare

Venerdì 29 maggio è stato inaugurato uno spettacolo multimediale sull’ex Oriental Park, un locale da ballo aperto nel 1948 sul lungomare Murri. L’installazione illumina le pareti dell’edificio, creando un filo di luce che collega ricordi e prospettive future. La proiezione valorizza le pareti dello storico locale, che rappresenta un punto di riferimento della vita turistica e notturna della zona.

Sul muro dell’ex Oriental Park prende forma un filo di luce che intreccia memorie e futuro. Debutterà venerdì, 29 maggio, l’installazione multimediale che andrà a valorizzare le pareti dello storico locale da ballo, inaugurato l'8 luglio 1948 sul lungomare Murri e simbolo della vita turistica e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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