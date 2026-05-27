Legami Dreamland compie tre anni | Al secondo anno assorbiti 17 mila kg di CO? Inaugurato il Kilometroverde
Dreamland, l’associazione Legami, ha celebrato il suo terzo anniversario con una festa a Azzano San Paolo. Durante il secondo anno, sono stati assorbiti 17 mila chili di CO2. Contestualmente all’evento, è stato inaugurato il Kilometroverde, un nuovo progetto dedicato alla sostenibilità ambientale. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, con attività e iniziative per sensibilizzare sulla riduzione delle emissioni e la tutela del territorio.
Azzano San Paolo. Grande festa a casa Legami: quest’anno si festeggia il terzo compleanno di Dreamland, il parco natura protetta inaugurato nel 2023 a pochi passi dalla sede aziendale ad Azzano San Paolo, nato con l’obiettivo di diventare la più grande area metropolitana riconvertita alla biodiversità. Ma le celebrazioni non si fermano qui, anzi, continuano con l’inaugurazione del kilometroverde®: un intervento forestale lineare di mille metri, composto da oltre 1.500 tra alberi e arbusti, una barriera verde tra Dreamland e l’autostrada A4 per proteggere lo sviluppo della biodiversità dell’area. Il progetto Dreamland. Il progetto è nato nel 2023 come intervento pilota su un terreno di circa 3 ettari, che in passato era stato destinato ad agricoltura intensiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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