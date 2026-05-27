Legami Dreamland compie tre anni | Al secondo anno assorbiti 17 mila kg di CO? Inaugurato il Kilometroverde

Notizia in breve

Dreamland, l’associazione Legami, ha celebrato il suo terzo anniversario con una festa a Azzano San Paolo. Durante il secondo anno, sono stati assorbiti 17 mila chili di CO2. Contestualmente all’evento, è stato inaugurato il Kilometroverde, un nuovo progetto dedicato alla sostenibilità ambientale. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale, con attività e iniziative per sensibilizzare sulla riduzione delle emissioni e la tutela del territorio.