Laura investita durante una passeggiata muore a 82 anni a Monghidoro
Una donna di 82 anni è deceduta dopo essere stata investita durante una passeggiata a Monghidoro. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'Appennino bolognese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. La donna stava camminando in un’area pedonale quando è stata investita.
Monghidoro (Bologna), 27 maggio 2026 – Incidente mortale a Monghidoro sull'Appennino bolognese: due giorni fa i carabinieri di San Lazzaro di Savena sono intervenuti tra via Roma e via Vittorio Emanuele II a Monghidoro, per i rilievi di un incidente stradale tra un'automobilista e un'anziana a piedi. Laura Risaliti, 83enne italiana, era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza e in elicottero al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna. Purtroppo, come informa oggi una nota dei Carabinieri, a causa delle ferite riportate, l'anziana signora è morta. Abbattuto l’autovelox di viale Cavina in un incidente stradale 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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