laura investita durante una passeggiata muore a 82 anni a monghidoro

Notizia in breve

Una donna di 82 anni è deceduta dopo essere stata investita durante una passeggiata a Monghidoro. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'Appennino bolognese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. La donna stava camminando in un’area pedonale quando è stata investita.