Negli ultimi anni, l’accessibilità digitale è passata dall’essere considerata una buona pratica a diventare un elemento fondamentale nella progettazione di servizi online. Aziende, istituzioni e piattaforme hanno integrato misure per rendere i propri sistemi più accessibili, riflettendo un cambiamento nelle priorità del mercato digitale. La discussione si concentra ora sulla definizione di standard e sulla conformità alle normative, con un’attenzione crescente alle esigenze di tutti gli utenti.

Negli ultimi anni l’accessibilità digitale è uscita progressivamente dalla dimensione della buona pratica per diventare un tema sempre più centrale nel modo in cui aziende, istituzioni e piattaforme progettano i propri servizi. Le nuove linee guida AgID, l’entrata in vigore dello European Accessibility Act e la crescente centralità dell’esperienza utente stanno trasformando l’accessibilità in una questione industriale, organizzativa e perfino culturale. «L’accessibilità ha smesso di essere un’attività correttiva ed è diventata un principio operativo», spiega Edoardo Arnello, EVP di AccessiWay. «La compliance ti dice cosa non puoi ignorare. La qualità ti dice cosa stai davvero costruendo». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’accessibilità è diventata un’infrastruttura del mercato digitale

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