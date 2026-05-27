La Vela di Calatrava apre ai visitatori e presenta la nuova Ferrari Luce

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, la Vela di Calatrava sarà aperta al pubblico per la presentazione della nuova Ferrari Luce. L’evento invita i visitatori a scoprire l’installazione e il progetto luminoso della casa automobilistica. La struttura, progettata dall’architetto Calatrava, sarà accessibile ai visitatori in questa occasione speciale. L’iniziativa mira a mostrare il nuovo modello e coinvolgere il pubblico in un’esperienza visiva unica.