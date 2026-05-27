La Vela di Calatrava apre ai visitatori e presenta la nuova Ferrari Luce
Sabato 30 maggio, la Vela di Calatrava sarà aperta al pubblico per la presentazione della nuova Ferrari Luce. L’evento invita i visitatori a scoprire l’installazione e il progetto luminoso della casa automobilistica. La struttura, progettata dall’architetto Calatrava, sarà accessibile ai visitatori in questa occasione speciale. L’iniziativa mira a mostrare il nuovo modello e coinvolgere il pubblico in un’esperienza visiva unica.
"Sei mai entrato nella Vela di Calatrava?". Ferrari invita i romani a farlo, sabato 30 maggio, in occasione della presentazione della nuova Ferrari Luce. Il nuovo modello della celebre casa automobilistica sarà mostrato per la prima volta. Promosso dall’Agenzia del Demanio con Roma Capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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