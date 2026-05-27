La truffa dello specchietto in scooter il trucco della pietra gommosa per truffare un' anziana

Notizia in breve

Una truffa dello specchietto è stata sventata nel Quartiere Africano, con un uomo fermato a bordo di uno scooter. L’accusato era in possesso di una pietra gommosa usata per lasciare un segno sulla vettura della vittima, simulando un incidente. La tecnica prevedeva il danneggiamento apparente del veicolo per poi proporre un risarcimento o un accordo illecito. Nessuna persona è rimasta ferita, e le forze dell’ordine hanno sequestrato l’oggetto.