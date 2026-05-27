La truffa dello specchietto in scooter il trucco della pietra gommosa per truffare un' anziana
Una truffa dello specchietto è stata sventata nel Quartiere Africano, con un uomo fermato a bordo di uno scooter. L’accusato era in possesso di una pietra gommosa usata per lasciare un segno sulla vettura della vittima, simulando un incidente. La tecnica prevedeva il danneggiamento apparente del veicolo per poi proporre un risarcimento o un accordo illecito. Nessuna persona è rimasta ferita, e le forze dell’ordine hanno sequestrato l’oggetto.
Truffa dello specchietto al Quartiere Africano, ma con una variante: a bordo di uno scooter. Uno stratagemma studiato da un uomo, trovato in possesso di una pietra gommosa utilizzata per lasciare un segno del presunto sinistro sull'auto della vittima. Un raggiro da poche decine di euro, costato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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