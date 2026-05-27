La sua risata contagiosa rallegrava l' ufficio lutto cittadino venerdì per i funerali di Muriel Oddenino a Poirino
Venerdì 29 maggio alle 10 si terranno a Poirino i funerali di una donna di 31 anni, ricercatrice e biologa marina. La cerimonia si svolgerà in un luogo pubblico della città. La donna è deceduta in circostanze non specificate. La notizia ha portato a un lutto cittadino, con molti che ricorderanno la sua risata contagiosa e il contributo nel campo scientifico. La salma sarà tumulata nel cimitero locale.
Verranno celebrati venerdì 29 maggio a Poirino, alle 10 del mattino, i funerali della 31enne ricercatrice e biologa marina, Muriel Oddenino. Poirinese di origine, dove vive la sua famiglia, gli studi e la passione per il mare l'avevano portata a viaggiare per il mondo e a fermarsi, per anni, in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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