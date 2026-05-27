I club di Serie A stanno affrontando una riduzione dei giocatori italiani nelle rose. Per completare le liste per la prossima stagione e le competizioni europee, le squadre devono trovare soluzioni alternative. La diminuzione dei giocatori italiani ha portato alla ricerca di profili stranieri o di altri metodi per rispettare le normative sui numeri. La questione riguarda sia le squadre di vertice che le inseguitrici, tutte impegnate a trovare metodi per rispettare i limiti imposti.

"Celo. manca". Sì, mi manca proprio la figurina del calciatore italiano. È il gioco (si fa per dire) dell'estate, come completare le liste per la prossima stagione e per le coppe europee. L'angosciante interrogativo è all'ordine del giorno in Serie A, considerata l'ormai irreversibile crisi di presenze dei giocatori azzurrabili nel nostro campionato. Il consuntivo del torneo ormai in chiusura vede appena 169 italiani in campo su un totale di 536 tesserati per la miseria del 31,5%. In un Paese in cima alle classifiche della denatalità colpisce che anche il calcio sia costretto a fare il pieno di "immigrati". Bando ai nazionalismi, qui è in ballo il futuro di uno sport che vede la propria nazionale ridotta ai minimi termini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Serie A e i problemi delle liste: da Marcandalli a Vergara, ora è caccia all'italiano!

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