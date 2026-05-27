La rinascita di Gianluca Gaetano | da trequartista smarrito a nuovo faro del Cagliari
Gianluca Gaetano ha ritrovato una nuova fase della sua carriera con il Cagliari. Dopo un periodo di difficoltà, il trequartista ha ripreso a incidere sul gioco, diventando un punto di riferimento per la squadra. Sotto la guida di Fabio Pisacane, Gaetano ha mostrato un miglioramento significativo, contribuendo con prestazioni più costanti. La sua trasformazione ha portato più equilibrio e spinta offensiva alla formazione.
Gianluca Gaetano è rinato al Cagliari: da trequartista smarrito a nuovo faro della squadra di Fabio Pisacane. Il focus completo. La metamorfosi sportiva di Gianluca Gaetano è ormai completa. Sotto gli occhi attenti di un maestro del ruolo come Luka Modric, presente ad assistere al recente trionfo del Cagliari sul Milan, l’ex talento del Napoli ha dimostrato di essere diventato un raffinato direttore d’orchestra. A 26 anni (nato a Cimitile il 5 maggio 2000), Gaetano si prepara a essere il punto fermo del centrocampo sardo per il prossimo campionato, che il club ha conquistato chiudendo l’attuale stagione di sofferenza e gioia a quota 43 punti. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La data della svolta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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