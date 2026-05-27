La rinascita di Gianluca Gaetano | da trequartista smarrito a nuovo faro del Cagliari

Notizia in breve

Gianluca Gaetano ha ritrovato una nuova fase della sua carriera con il Cagliari. Dopo un periodo di difficoltà, il trequartista ha ripreso a incidere sul gioco, diventando un punto di riferimento per la squadra. Sotto la guida di Fabio Pisacane, Gaetano ha mostrato un miglioramento significativo, contribuendo con prestazioni più costanti. La sua trasformazione ha portato più equilibrio e spinta offensiva alla formazione.