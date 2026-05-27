La reazione al licenziamento di Allegri tra i calciatori del Milan | un silenzio assordante

Dopo il licenziamento di Allegri, nessun calciatore del Milan ha commentato pubblicamente la decisione. La squadra resta in silenzio, senza dichiarazioni ufficiali o messaggi sui social. I giocatori non hanno espresso pubblicamente il loro pensiero sull'addio dell’allenatore, e nessuna testimonianza emerge da parte dei membri della rosa. La situazione si mantiene senza interventi ufficiali o commenti diretti.

Allegri è stato licenziato dal Milan ma ad oggi ancora nessun giocatore ha salutato pubblicamente l'ormai ex allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Qualche giocatore ha detto qualcosa riguardo al licenziamento di Allegri sui social? reddit

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