la polizia arresta un 33enne per tentata rapina aggravata

Notizia in breve

Il 23 maggio a Firenze, un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentata rapina aggravata. L'episodio si è verificato nel centro città, dove l’individuo ha tentato di sottrarre un bene. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato l’uomo poco dopo. L’arresto è stato confermato nelle ore successive. La polizia ha inoltre riferito di aver condotto ulteriori accertamenti sulla base delle testimonianze raccolte.