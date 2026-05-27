La polizia arresta un 33enne per tentata rapina aggravata
Il 23 maggio a Firenze, un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentata rapina aggravata. L'episodio si è verificato nel centro città, dove l’individuo ha tentato di sottrarre un bene. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato l’uomo poco dopo. L’arresto è stato confermato nelle ore successive. La polizia ha inoltre riferito di aver condotto ulteriori accertamenti sulla base delle testimonianze raccolte.
Firenze, 27 maggio 2026 – Una tentata rapina lo scorso 23 maggio in centro a Firenze e una rapina effettuata ad aprile all'interno del centro commerciale San Donato, a Novoli: dopo settimane di indagini, la polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano 1993 per tentata rapina aggravata in una gioielleria del centro. L’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza privato e cittadino e gli ulteriori accertamenti sui veicoli utilizzati, hanno, infatti, consentito agli investigatori della Squadra Mobile di monitorare il presunto autore della rapina nei suoi spostamenti, a volte molto lunghi, tra il centro e il nord Italia, fino alla giornata del 23 maggio in cui l'uomo è stato visto a Ponte Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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