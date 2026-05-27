la minaccia russa vista da londra il primo threat assessment gchq

Notizia in breve

Il GCHQ britannico ha pubblicato il primo rapporto di valutazione delle minacce, descrivendo Mosca come una minaccia sistemica per l’Europa e come aggressore dell’Ucraina. Il documento evidenzia l’attività di spionaggio, le operazioni di disinformazione e le capacità militari russe. Non vengono fornite stime specifiche, ma si sottolinea la presenza di minacce continue e di un livello elevato di attività di intelligence e di cyber attacchi.