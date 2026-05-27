La minaccia russa vista da Londra Il primo Threat Assessment Gchq
Il GCHQ britannico ha pubblicato il primo rapporto di valutazione delle minacce, descrivendo Mosca come una minaccia sistemica per l’Europa e come aggressore dell’Ucraina. Il documento evidenzia l’attività di spionaggio, le operazioni di disinformazione e le capacità militari russe. Non vengono fornite stime specifiche, ma si sottolinea la presenza di minacce continue e di un livello elevato di attività di intelligence e di cyber attacchi.
Mosca come minaccia sistemica per l’Europa, oltre che come aggressore dell’Ucraina. Questa è solo la prima delle molte valutazioni che Anne Keast-Butler, direttrice del Gchq, l’agenzia britannica per l’intelligence dei segnali e la cybersicurezza, porterà a Bletchley Park nel primo appuntamento di quella che diventerà una valutazione annuale pubblica sul quadro delle minacce. Secondo le anticipazioni raccolte da Sky News, Keast-Butler metterà in luce le modalità con le quali Mosca starebbe colpendo senza sosta infrastrutture critiche, processi democratici, catene di approvvigionamento e fiducia pubblica nel Regno Unito e nel resto d’Europa. Il contrasto alle minacce. 🔗 Leggi su Formiche.net
Europe Pushes Defense Autonomy as U.S. Ties Strain After Trump Greenland Row
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