La lingua morta che spiega il presente | esce il libro di Daniele Michienzi Loquendum

Da milanotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo libro analizza come il latino, considerato una lingua morta, continui a influenzare il presente. L’autore spiega come termini, concetti e strutture della lingua romana siano ancora visibili in vari aspetti della vita quotidiana e del linguaggio moderno. La pubblicazione si concentra sull’eredità culturale e linguistica lasciata dall’antica Roma, evidenziando esempi concreti di questa presenza duratura.

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Il panorama editoriale si arricchisce di una pubblicazione che analizza la persistenza della lingua latina e della cultura romana nella società contemporanea. Il 12 maggio è uscito Latin Lover, saggio scritto da Daniele Michienzi ed edito da Blackie edizioni. Il volume, composto da 336 pagine e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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