La lingua morta che spiega il presente | esce il libro di Daniele Michienzi Loquendum

Notizia in breve

Un nuovo libro analizza come il latino, considerato una lingua morta, continui a influenzare il presente. L’autore spiega come termini, concetti e strutture della lingua romana siano ancora visibili in vari aspetti della vita quotidiana e del linguaggio moderno. La pubblicazione si concentra sull’eredità culturale e linguistica lasciata dall’antica Roma, evidenziando esempi concreti di questa presenza duratura.