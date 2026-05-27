La Juventus sta trattando per Bernardo Silva, centrocampista portoghese classe 1994. Il giocatore si svincolerà dal Manchester City il 30 giugno e ha aperto alla possibilità di trasferirsi in bianconero. La società italiana continua a mantenere i contatti per portare a termine l’operazione. Silva è attualmente sotto contratto con il City, ma il suo accordo scadrà tra poche settimane.

La Juventus mantiene vivi i contatti per assicurarsi le prestazioni sportive di Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 della nazionale portoghese che si libererà a parametro zero dal Manchester City il prossimo 30 giugno. Come rivelato in un’indiscrezione giornalistica pubblicata dal portale specializzato TMW, il calciatore lusitano non ha sbarrato le porte a un possibile trasferimento a Torino, dimostrandosi affascinato dal blasone e dalla storia del club bianconero. L’apertura del giocatore rappresenta un segnale importante per la dirigenza piemontese, rimasta fortemente colpita dalla disponibilità del ragazzo a valutare la proposta italiana nonostante il pesante handicap della mancata qualificazione della squadra alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus ci prova per Bernardo Silva: il fuoriclasse portoghese si svincola e apre al club bianconero

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