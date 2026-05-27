La comunità islamica celebra la Festa del Sacrificio | oltre 300 nel parcheggio e arriva anche il sindaco

Da monzatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oltre 300 persone si sono radunate nel parcheggio per celebrare la Festa del Sacrificio, con momenti di preghiera e convivialità. La cerimonia si è conclusa con l’arrivo del sindaco, che ha partecipato alla celebrazione. Nessun incidente o problema segnalato durante l’evento. La comunità ha condiviso il momento tra canti e scambi di saluti, rispettando le tradizioni. La festa si è svolta senza alterazioni, con un’ampia partecipazione di fedeli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Erano oltre 300: un momento di festa e di preghiera che si è concluso con l’arrivo del sindaco Paolo Pilotto. Grande partecipazione nella mattinata di mercoledì 27 maggio alla Festa del Sacrificio: una ricorrenza molto importante nel calendario islamico e che la comunità bengalese ha celebrato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bhadrak Celebrates Eid-ul-Fitr with Grand Prayers in 146 Mosques

Video Bhadrak Celebrates Eid-ul-Fitr with Grand Prayers in 146 Mosques

Notizie e thread social correlati

Oggi è la Festa del Sacrificio e si celebra nel parcheggio (che stamattina rimarrà chiuso)Il parcheggio dell’U-Power Stadium rimarrà chiuso oggi per la Festa del Sacrificio, celebrata dall’associazione culturale Baytul Aman a Monza.

La Festa del Sacrificio si celebra nel parcheggio (che la mattina rimarrà chiuso)L’associazione culturale Baytul Aman ha organizzato una cerimonia per la Festa del Sacrificio, che si svolgerà il 27 maggio nel parcheggio...

Temi più discussi: Oggi è la Festa del Sacrificio e si celebra nel parcheggio (che stamattina rimarrà chiuso); La comunità islamica celebra la Festa del sacrificio al Circolo Pigal; Festa del Sacrificio e polemiche a Roma: la macellazione rituale e’una pratica barba; Niente preghiera dell’Eid in piazza, il raduno islamico viene rinviato.

festa del sacrificio la comunità islamica celebraEid Al Adha 2026, la Festa del Sacrificio dei fedeli musulmani si celebra anche in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Eid Al Adha 2026, la Festa del Sacrificio dei fedeli musulmani si celebra anche in Italia ... tg24.sky.it

festa del sacrificio la comunità islamica celebraEid Al Adha 2026, Festa Musulmana: oggi le celebrazioni anche in ItaliaLa festa musulmana si celebra anche in Italia. Sono stati organizzati diversi eventi dedicati ai fedeli musulmani. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web