La comunità energetica di Mirano cresce | nuovo sito e sportello

La Comunità Energetica Rinnovabile “Cer Mirano One” ha inaugurato un nuovo sito e uno sportello di assistenza, segnando l’inizio di una fase operativa più avanzata. La comunità, nata nel 2024, continua a espandersi, coinvolgendo più membri e ampliando le attività. La novità riguarda anche l’implementazione di servizi dedicati ai partecipanti, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni e alle risorse legate alla produzione e gestione di energia rinnovabile.

La Comunità Energetica Rinnovabile “Cer Mirano One”, evoluzione di quella nata nel 2024, entra in una nuova fase operativa. Dopo il completamento degli ultimi adempimenti burocratici e amministrativi, sono ora attivi sia il sito internet ufficiale sia il servizio di sportello informativo dedicato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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