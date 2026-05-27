Un film «folle» ambientato negli anni Ottanta e girato in Italia, a Roma, dove la protagonista Eddie (Cotillard) è un'attrice che arriva per girare un film. Probabilmente l’ultimo perché ha un tumore al cervello alla fase terminale. «Confesso che quando ho letto la sceneggiatura non ci ho capito niente, ma proprio niente», dice Isabella Ferrari ridendo. E racconta che il film lo ha visto anche lei per la prima volta a Cannes, «alla proiezione di mezzanotte, con il pubblico. Un’emozione enorme». Attraverso il suo ruolo di ambassador di L’Oréal Paris che messaggio spera di trasmettere alle altre donne, alle ragazze? «È stato il primo brand a veicolare un’idea di empowerment femminile e credo che la presenza di L’Oréal Paris a un festival internazionale come Cannes sia importante perché dà ancora più rilievo a questo messaggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Isabella Ferrari a Cannes per Roma elastica intervista

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Muti e Ferrari brillano a Cannes

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