Investita da un' auto muore dopo poche ore | chi era la vittima

Da bolognatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel tardo pomeriggio del 25 maggio a Monghidoro, un'auto ha investito una donna di 83 anni tra via Roma e via Vittorio Emanuele II. La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale, ma è deceduta poche ore dopo l’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’investimento.

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Tragedia nel tardo pomeriggio del 25 maggio a Monghidoro. Intorno alle 19, tra via Roma e via Vittorio Emanuele II, un’automobile ha investito una donna di 83 anni. La vittima, Laura Risaliti, stava attraversando la strada. Soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in elicottero al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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