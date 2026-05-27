Investita da un' auto muore al Maggiore | chi era la vittima

Nel tardo pomeriggio del 25 maggio a Monghidoro, una donna di 83 anni è stata investita da un'auto tra via Roma e via Vittorio Emanuele II. La vettura l’ha colpita mentre attraversava la strada e, a seguito dell’incidente, la donna è stata trasportata d’urgenza al vicino ospedale. Purtroppo, poco dopo, è deceduta a causa delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti.

Tragedia nel tardo pomeriggio del 25 maggio a Monghidoro. Intorno alle 19, tra via Roma e via Vittorio Emanuele II, un’automobile ha investito una donna di 83 anni. La vittima, Laura Risaliti, stava attraversando la strada. Soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in elicottero al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tricked Into Marrying a Cold CEO, She Expected Indifference—He Publicly Claimed Her & Spoiled Her!

Notizie e thread social correlati

Investita da un'auto, muore dopo poche ore: chi era la vittimaNel tardo pomeriggio del 25 maggio a Monghidoro, un'auto ha investito una donna di 83 anni tra via Roma e via Vittorio Emanuele II.

Incidente fatale, muore a 47 anni nello scontro con un’auto. Chi era la vittimaUn incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla via di Fondovalle nel comune di Gallicano, nel Lucca.

Temi più discussi: Torino, bimba di 2 anni travolta da auto del padre nel cortile di casa; Paura in viale Berenini: investita da un'auto una donna di 61 anni; Campobasso, bimba di 22 mesi investita dal padre: È in condizioni disperate; Investita da un'auto mentre attraversa la strada: donna portata d'urgenza al Bufalini.

Coppia di #pedoni investita da un #automobilista in via Galilei a #Modena x.com

Stai per essere investito da un'auto reddit

Bambina investita dall'auto del padre: corsa in elicottero al SantobonoLa bambina è stata soccorsa e trasportata in condizioni molto gravi all'ospedale San Timoteo di Termoli. Successivamente è stata trasferita in eliambulanza verso l'ospedale pediatrico Santobono di ... napolitoday.it

Bambina di 22 mesi investita dall’auto guidata dal padre: è gravissimaUna bambina di 22 mesi è stata investita accidentalmente dall’auto guidata dal padre a Portocannone. Trasferita in eliambulanza a Napoli. blogsicilia.it