L'Inter ha offerto il portiere David De Gea come possibile vice di Josep Martinez per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra ha proposto l'ex Manchester United, ma finora non ha ricevuto una risposta positiva. La squadra sta valutando diverse opzioni per completare il reparto tra i pali. La trattativa con De Gea non è ancora conclusa e ci sono altri nomi sul tavolo.

I nerazzurri sono alla ricerca di un portiere da affiancare a Josep Martinez per la prossima stagione. A seguito delle ultime prestazioni, la dirigenza interista ha deciso che l’estremo difensore spagnolo classe 1998 sarà il nuovo numero 1 nerazzurro, accantonando così la pista che avrebbe portato a Guglielmo Vicario. Yann Sommer ha scelto di non rimanere come seconda scelta e i nerazzurri stanno sondando diverse piste per il secondo portiere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina avrebbe offerto David De Gea all’Inter, ma la dirigenza interista non è pienamente convinta, a causa dei fattori di ingaggio ed età. I nomi più papabili sono quelli di Provedel, Kepa e Stankovic. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, offerto De Gea come vice Martinez: la dirigenza non è convinta

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ALLORA IL SECONDO PORTIERE DELLINTER PUÒ GIOCARE

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