Un grande incendio è scoppiato in un supermercato, con fumo denso che si è diffuso rapidamente, avvolgendo vetrine e corridoi. Sul posto sono intervenuti centinaia di vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio. Le fiamme hanno causato danni ingenti, mentre il fumo ha riempito gli ambienti, rendendo difficile l’evacuazione. Nessuna informazione sulle cause del rogo.

Il fumo denso ha iniziato ad alzarsi all’improvviso, avvolgendo in pochi istanti le grandi vetrine e i corridoi solitamente affollati da migliaia di clienti settimanali. Un pomeriggio qualunque si è trasformato in pochi minuti in uno scenario di massima emergenza, con le fiamme che hanno preso rapidamente possesso della vasta struttura commerciale, minacciando le aree circostanti e costringendo le autorità a mobilitare una macchina dei soccorsi imponente. Le sirene hanno squarciato il silenzio del quartiere mentre decine di squadre operative convergevano sul posto per tentare di arginare un rogo la cui violenza è apparsa subito fuori controllo, lasciando residenti e passanti con il fiato sospeso davanti a una colonna di fuliggine visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Inferno di fuoco”. Terribile incendio al supermercato, coinvolti centinaia di pompieri

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