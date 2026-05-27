Inaugurato il Centro della giustizia riparativa regionale | Scelta la città di Terni per merito disponibilità e volontà

Notizia in breve

È stato inaugurato il Centro della giustizia riparativa regionale. La struttura è stata aperta nella città di Terni, scelta per disponibilità e volontà. La decisione è frutto di un percorso che ha coinvolto più interlocuzioni tra le amministrazioni precedenti e quella attuale. La cerimonia di inaugurazione ha segnato il completamento di un procedimento lungo e articolato.