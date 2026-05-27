Inaugurato il Centro della giustizia riparativa regionale | Scelta la città di Terni per merito disponibilità e volontà

Da ternitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato il Centro della giustizia riparativa regionale. La struttura è stata aperta nella città di Terni, scelta per disponibilità e volontà. La decisione è frutto di un percorso che ha coinvolto più interlocuzioni tra le amministrazioni precedenti e quella attuale. La cerimonia di inaugurazione ha segnato il completamento di un procedimento lungo e articolato.

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Un percorso lungo ed articolato ha portato all’inaugurazione del Centro della giustizia riparativa. E’ stata scelta la città di Terni come città di riferimento, a livello regionale, dopo le numerose interlocuzioni che avevano interessato la giunta precedente e quella attuale. Al taglio del nastro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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