Inaugurato il Centro della giustizia riparativa regionale | Scelta la città di Terni per merito disponibilità e volontà
È stato inaugurato il Centro della giustizia riparativa regionale. La struttura è stata aperta nella città di Terni, scelta per disponibilità e volontà. La decisione è frutto di un percorso che ha coinvolto più interlocuzioni tra le amministrazioni precedenti e quella attuale. La cerimonia di inaugurazione ha segnato il completamento di un procedimento lungo e articolato.
Un percorso lungo ed articolato ha portato all’inaugurazione del Centro della giustizia riparativa. E’ stata scelta la città di Terni come città di riferimento, a livello regionale, dopo le numerose interlocuzioni che avevano interessato la giunta precedente e quella attuale. Al taglio del nastro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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