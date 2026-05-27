Imprese il 70% degli unicorni italiani ha sede a milano il tech milanese vale 7 miliardi di euro

Il settore tech italiano sta crescendo rapidamente, con ricavi complessivi di 15,2 miliardi di euro. La maggior parte delle aziende unicorni italiane, circa il 70%, ha sede a Milano, dove il valore complessivo delle startup raggiunge i 7 miliardi di euro. Le soluzioni tecnologiche producono in media 9,2 milioni di euro ciascuna, con la più grande che supera i 2,7 miliardi. Ogni lavoratore nel settore contribuisce con circa 215 mila euro di ricavi.

Il settore delle soluzioni tech made in Italy sta vivendo un vero e proprio boom: ammontano a 15,2 miliardi di euro i ricavi complessivi con una media di 9,2 milioni per ogni singola soluzione (la più “ricca” genera 2,7 miliardi) e 215mila euro generati da ogni singolo lavoratore impiegato. In. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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