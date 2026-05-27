Imprese campane tra dinamismo e invecchiamento | l’allarme di Perpethua sul futuro delle Pmi

Notizia in breve

Le imprese in Campania sono spesso gestite da persone di età avanzata, con un’età media del titolare superiore alla media nazionale. La regione, pur essendo la più giovane d’Italia con un’età media di 44,5 anni, affronta il problema del progressivo invecchiamento delle imprese, che rischia di influenzare la continuità e il dinamismo del sistema produttivo locale. Questo scenario viene evidenziato da un rapporto che mette in luce le sfide legate al ricambio generazionale e alla sostenibilità delle Pmi campane.