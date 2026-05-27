Imprese campane tra dinamismo e invecchiamento | l’allarme di Perpethua sul futuro delle Pmi
Le imprese in Campania sono spesso gestite da persone di età avanzata, con un’età media del titolare superiore alla media nazionale. La regione, pur essendo la più giovane d’Italia con un’età media di 44,5 anni, affronta il problema del progressivo invecchiamento delle imprese, che rischia di influenzare la continuità e il dinamismo del sistema produttivo locale. Questo scenario viene evidenziato da un rapporto che mette in luce le sfide legate al ricambio generazionale e alla sostenibilità delle Pmi campane.
La Campania è la regione più giovane d’Italia, con un’età media di 44,5 anni contro i 46,9 della media nazionale (fonte: Istat). Un dato che si riflette solo in parte nel tessuto produttivo regionale, dove il sistema delle piccole e medie imprese mostra segnali opposti. L’età media dei titolari di PMI in Campania si attesta infatti a 52,3 anni, inferiore alla media nazionale di 56,4 anni, e con una quota di imprenditori over 60 pari al 26%, contro percentuali che in molte altre regioni superano il 40%. Anche la presenza di over 70 si ferma al 7%, mentre il dato sugli over 65 è del 14%. In questo contesto, il sistema imprenditoriale campano – con oltre 7. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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