I bambini della Veneziano-Novelli hanno rappresentato “Il viaggio del Patruzzu Amurusu” per celebrare il quarto centenario della festa del SS. Crocifisso. La rappresentazione, ideata per l’occasione, è stata messa in scena in un luogo pubblico e ha coinvolto i più giovani nel racconto della tradizione religiosa locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone, tra pubblico e organizzatori.

Per celebrare il quarto centenario della festa del SS. Crocifisso, l’infanzia della Veneziano-Novelli porta in scena “Il viaggio del Patruzzu Amurusu”. È stato rappresentato, ieri mattina, al CineTeatro Imperia, uno spettacolo teatrale che ha rievocato la storia della Festa del Crocifisso, ripercorrendo le tappe della leggenda e i momenti di folklore che, da secoli, caratterizzano questa importanza ricorrenza. Fondamentale è stata la collaborazione con le famiglie, che insieme agli insegnanti e al personale ATA hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Particolarmente soddisfatto il dirigente scolastico Marco Monastra, che ha accolto e sostenuto con entusiasmo l’iniziativa proposta dai docenti. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - “Il viaggio del Patruzzu Amurusu”: i piccoli della Veneziano-Novelli portano in scena la festa del Crocifisso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il coro della scuola Veneziano-Novelli omaggia il SS. Crocifisso nella chiesa di San CastrenseDurante la celebrazione di ieri pomeriggio nella chiesa di San Castrense, il coro della scuola Veneziano-Novelli ha eseguito un'omaggio al SS.

Teatro in lingua inglese per gli alunni della Veneziano-Novelli: in scena un adattamento di Edgar Allan PoeGli studenti della scuola Veneziano-Novelli hanno recentemente partecipato a uno spettacolo teatrale in lingua inglese, che ha presentato un...