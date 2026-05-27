Il vescovo Beneventi eletto alla guida della Commissione Cultura e Comunicazioni della Cei

Il vescovo Domenico Beneventi è stato eletto presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni sociali. La nomina è stata annunciata dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro. La nomina avviene in seguito a un’assemblea dei membri della commissione. Beneventi succede a un precedente presidente e guiderà le attività legate alla promozione culturale e alle comunicazioni della Conferenza Episcopale.

La Diocesi di San Marino-Montefeltro annuncia l’elezione del suo vescovo, Domenico Beneventi, alla presidenza della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni sociali. La nomina lo pone al centro di un ambito strategico per la Chiesa italiana, oggi chiamata a confrontarsi con le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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