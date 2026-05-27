Il Partito Democratico di Scafati ha annunciato l’avvio di una nuova fase di tesseramento e confronto politico. Domani, giovedì 28 maggio, alle 19, si terrà un’assemblea pubblica presso la biblioteca comunale “Francesco Morlicchio”. L’incontro è rivolto ai cittadini interessati a partecipare al percorso politico del partito. La serata sarà dedicata a discutere le prossime iniziative e a raccogliere idee e proposte.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Pd di Scafati apre una nuova fase di confronto e partecipazione politica con l’assemblea pubblica in programma domani, giovedì 28 maggio, alle 19, presso la biblioteca comunale “Francesco Morlicchio”. Un appuntamento rivolto non solo agli iscritti, ma anche ai simpatizzanti e ai cittadini interessati a contribuire alla costruzione del futuro politico e amministrativo della città. L’iniziativa, promossa dal circolo cittadino del Pd, punta a rilanciare il dialogo interno e il coinvolgimento della comunità locale attraverso un momento aperto di ascolto, proposte e condivisione. A introdurre i lavori saranno il presidente dell’assemblea Luciano Izzo e il segretario cittadino del Partito Democratico, Francesco Velardo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Pd apre una nuova fase politica a Scafati: tesseramento al via

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